Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 93 0

Как сообщил глава Республики Рамзан Кадыров решение было принято из важнейших стратегических соображений.

Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом. Об этом сообщил лично глава Республики Рамзан Кадыров.

Опубликовав поста в личном Telegram-канале, управленец подчеркнул, что решение было принято исключительно из важнейших стратегических соображений.

«Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага, целью наших парней является не гражданская инфраструктура», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что атака производилась исключительно по террористам и их технике. Преимуществом таких выходов является безопасность приграничных населенных пунктов.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ.

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Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом

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