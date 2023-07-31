Бойцы Чечни нанесли упреждающий удар по ВСУ под Харьковом. Об этом сообщил лично глава Республики Рамзан Кадыров.

Опубликовав поста в личном Telegram-канале, управленец подчеркнул, что решение было принято исключительно из важнейших стратегических соображений.

«Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага, целью наших парней является не гражданская инфраструктура», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что атака производилась исключительно по террористам и их технике. Преимуществом таких выходов является безопасность приграничных населенных пунктов.

Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ.