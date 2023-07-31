Смертельное сочетание: на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ

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Economist: провал контрнаступления ВСУ связан с успешными действиями ВС РФ

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Зона спецоперации, пишут СМИ, опутана сетью датчиков и каналов передачи данных.

Неудачное контрнаступление ВСУ связано с тем, что Россия применила против Украины смертельное сочетание самых разных видов оружия. Об этом пишет The Economist.

По данным издания, наши военные расположили вдоль линии соприкосновения множество мин, задействовали тысячи дронов, а также оборудование для глушения украинских беспилотников, барражирующие боеприпасы, ударные вертолеты и ракеты.

Кроме того, зона спецоперации опутана сетью датчиков и каналов передачи данных. Даже если саперам ВСУ удается обезвредить мины, данные об этом оперативно поступают российской стороне, после чего наша авиация или артиллерия быстро засеивают поля новыми боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России начала пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы для глушения спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении. Связь предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Тема:
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