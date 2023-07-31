Появились кадры дома, где житель Челябинска 14 лет удерживал женщину

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры дома, в котором житель Челябинска на протяжении 14 лет удерживал и насиловал женщину.

Судя по видео, дом совсем ветхий и непримечательный. Глядя на него снаружи, трудно предположить, что здесь можно годами держать в заточении человека.

Известно, что окна комнаты, где предполагаемый насильник держал свою жертву, выходят во внутренний двор, поэтому позвать кого-либо на помощь у женщины не было возможности.

Мужчина на протяжении 14 лет, с 2009 года, насильно удерживал в своем доме под Челябинском похищенную девушку. Угрожая ножом, он держал ее в комнате с решетками на окнах и замком на двери и насиловал. Сбежать от злоумышленника девушка смогла во время обострения у него психического заболевания.

В подвале дома мужчины позднее нашли останки еще одной женщины, которую он, по данным следствия, убил и расчленил в 2011 году. Подозреваемый в жестоких преступлениях задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в доме жителя Челябинска, который с 2009 года удерживал в плену женщину, нашли различные секс-игрушки и порнографию.