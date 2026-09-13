Карта Меркатора уступает место новой: ООН выбрала другой взгляд на Землю

Отражением изменений в геополитике станет новая карта мира, которую утвердила Генеральная Ассамблея ООН. За этим голосованием почти 400 лет дискриминации и обид. Дело в том, что карта, которую мы видели в школе, врет. Планета у нас круглая. А карта плоская, и «перенести» Землю из трех измерений в два не так-то просто.

Еще в XVI веке фламандский картограф Меркатор придумал самый действенный на тот момент способ. Представьте, что карту сворачивают в трубу и «надевают» на глобус. Внутрь вставляют свечу и обводят контуры материков и островов по теням на карте. Понятно, что я утрирую, и Меркатор все делал, используя математику и астрономию, но суть такая. Понятно, что тени таким образом удлиняются к полюсам, то есть к краям. Соответственно, и размеры объектов искажались. Тем сильнее, чем дальше на север. Так и есть: например, Гренландия на карте Меркатора в разы крупнее, чем есть на самом деле. Но для мореплавания эта схема оказалась рабочей, и его версия стала доминирующей на столетия. Отчасти это отражало и колониальное восприятие мира, в котором Европа, расположенная севернее, доминировала даже зрительно над колониями, расположенными южнее.

И вот поднимающий голову Глобальный Юг решил исправить эту несправедливость.

Ученые уже разработали проекцию Equal Earth, то есть «равная Земля», которая честно показывает пропорции континентов. Северные страны немного теряют от этого, в том числе и мы, хотя Россия и так остается самой большой страной на карте. Но выделяется зрительно доля Африки прежде всего и приэкваториальных территорий.

За проголосовали 164 страны. Против одна — Соединенные Штаты. Там резолюцию назвали продвижением «идеологической повестки» и отвлечением от настоящих проблем международного мира. В конце концов, в Вашингтоне есть свой картограф, для которого «все Америка».

Меняет ли новая карта реальный мир? Нет. Границы стран остаются теми же. Но, как заметил один из авторов резолюции, «Справедливый мир начинается со справедливой карты», будем надеяться.

А правда всегда верх берет, это бесспорно, хотя и на это требуются годы. Вернемся в более близкую нам повестку.

Вот сейчас на Украине прессуют граждан, которые говорят на русском, насаждая «мову» по поводу и без. Но стоит заглянуть за фасад «официоза», и прорывается: в бою ВСУшники говорят на русском, и в быту удобнее. Привычнее. И на лингвистической, или «языковой», карте мира Украина до сих пор одним цветом с Россией.

Мы зацепились за необычное признание на неделе от украинской певицы, которая заявила, что при попытке перейти с русского на «мову» она заболела и у нее просто пропал голос. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков взглянул на этот случай с научной точки зрения.

Пару лет она пропела, поговорила на украинской мове. Оглянуться не успела, и вот результат.

«У меня вылезла киста, я потеряла голос. И мне психолог говорит возвращайся на русский язык твое тело не воспринимает это», — поделилась певица Настя Каменских.

И в украинском шоу-бизнесе она такая не одна.

«Я розбовляю российскую мову. Потому что я поняла, что этот инструмент начали использовать как манипуляции», — отметила певица Анастасия Приходько.

Как бы ни боролся Киевский режим с русским языком, выходит, никуда от него не деться. А ограничений все больше. Сносили, например, памятники Пушкину.

«Цикл начался с 2014 года. Собственно, пришли националисты к власти, им нужно было отделить своих от чужих. Они стали очень сильно давить людей, кто говорил на русском языке», — рассказал политический консультант, эксперт центра прикладных исследований Даниил Ермилов.

Придумали даже специальную должность языкового омбудсмена. Такая языковая полицейская, которая должна защищать мову. А по сути занимается травлей русскоговорящих. Штрафовали таксистов, закрывали кафе где играла наша музыка, а одно из последних нововведений — штраф 12 тысяч гривен за русский в родительских чатах.

На вопрос, сколько жалоб в этом году закончилось штрафами, отвесила уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская.

«Около 40. В социальных сетях их очень часто критикуют», — рассказала она.

Эта же жинка обратилась в СБУ и ГУР за разъяснениями по этому конфликту. Когда сотрудники спецслужб перестреляли друг друга в Киеве. И почему-то общались на русском.

При этом к тем, кто попал на пленки НАБУ к главным коррупционерам-друзьям Зеленского вопросов нет. А там на прослушке ведь только русская речь. Вот из последнего — очень молодая заместительница прокурора выясняет важный для нее вопрос — что удалить из соцсетей, чтобы за ней не пришли.

В кулуарах, когда никто не видит, звучит только русский. Нет, нет, да и Зеленский сорвется, забудет в моменте как это слово на его родном. На наш взгляд, на наш погляд.

«Зеленский, я же за Зеленского все-таки когда-то неплохо знал. Мы были приятелями в свое время. Украинский для него это была всегда такая форма, шуточная форма русского языка. Для того, чтобы стать президентом, ему пришлось специально нанимать учителей», — поделился кандидат философских наук, писатель, декан факультета медиакоммуникаций МГИК московского института культуры, политолог Юрий Кот.

Считается, что литературный украинский язык возникает в конце 18 века на основе особенностей южнорусских диалектов. Специально искажали славянскую фонетику. Соль — силь. Вместо Кота стали говорить — кит, а конь стал кинь. Но в начале 20 века. Появились новые слова. Главное, чтобы было не похоже на русский. Учебник, к примеру, стал пидручником. Изначально в мове, а в 21 веке появились англицизмы. Вертолет «helicopter» стал «Гелiкоптэр». Карта — «map» превратилась в Мапу.

Родоначальником литературного украинского считают Котляревского. Он первым зафиксировал на бумаге южные говоры — написал переложение «Энеиды» Вергилия. Малороссийский, как он тогда его назвал, язык использовал чтобы усилить шутку. Затем русофоб Грушевский — он называл Россию тюрьмой народов, стал главным отцом мовы. Вот только материал для основы он брал не на Украине.

«Западный язык с огромным количеством заимствованных из польского, а также из венгерского языка. И поэтому он достаточно сложен, воспринимаем для даже носителей малороссийского левобережного языка», — прокомментировал доктор исторических наук, член ученого совета музея победы, член научного совета РВИО Алексей Плотников.

То есть было два украинских языка. Западный и малороссийский. А теперь одни вроде бы громадяне не розумиют других.

Сейчас главное на Украине — не говорить на литературном русском. Чтобы не попасть в руки к очередному нацисту.

«Когда слышишь грамотный русский язык, становится сразу, ты сразу поворачиваешься, думаешь за пистолет хвататься», — отметил офицер ВСУ Евгений Карась.

Сам экстремист и террорист Карась украинский не знает и говорит на суржике — это когда подмешивают в русский украинизмы, или наоборот. Получается разговорный язык.

«Возникновение суржика связано именно с социальными процессами, что люди, переезжавшие из деревень в города, пытались говорить по-городскому, а украинский язык, по большому счету языком города не был», — проанализировала декан историко-филологического факультета РГГУ Маргарита Хазанова.

Но если ты не нацист с автоматом суржик уже не котируется. Особенно на Западной Украине. Девушка переехала с сыном в Ивано-Франковскую область из Херсонской и ее там не приняли за язык, и за русские песни.

Такие случаи — каждый день на Украине. Все из-за пропаганды.

«Идешь мимо детской площадки и смотришь, сидит молодая тупая курица, которая общается со своим ребенком по-русски. Ее спрашиваешь: «А вот в голове вашей тупой, пустой, протекающей навозом вместо мозгов», — заявил украинский журналист Богдан Буткевич.

Да от такого не только киста может вылезти. Наверное, поэтому многие и думают на русском, и на кухнях по-русски разговаривают и даже в моменты, когда мысль быстрее слова. Прилеты комментируют на Великом и могучем.

Пока украинский язык довел лишь до Киевского режима. Но так и не стал символом государства. А вот язык родной народный никуда не делся, его не отменить. Потап и Настя Каменских подтверждают.

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