Центробанк России спрогнозировал рост годовой инфляции в ближайшие месяцы

Показатель годовой инфляции в России в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка РФ.

Отмечается, что во втором квартале текущего года годовая инфляция прошла локальный минимум и начала расти. Так, в июне годовой прирост цен составил 3,3%, что пока ниже 4% из-за эффекта низкой базы прошлого года. Однако уже в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции начнет увеличиваться.

В соответствии с обновленным прогнозом Банка России, годовая инфляция в стране составит 5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Центробанк 21 июля после длительного затишья поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. В ЦБ заявили о продолжающихся темпах прироста цен и увеличении инфляционных ожиданий. Также было объявлено, что проводимая Банком денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и вернет инфляцию к 4% в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о признаках ускорения инфляции, уточнив, что она умеренная. По словам российского лидера, это связано с дисбалансом спроса и предложения.