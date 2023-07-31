Китай вводит контроль за экспортом оборудования и комплектующих для дронов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Меры объяснили растущими рисками использования беспилотников в военных целях.

Китай вводит контроль за экспортом оборудования и комплектующих для дронов

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Китай с 1 сентября вводит контроль за экспортом оборудования и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов с целью «защиты государственной безопасности и интересов». Об этом сообщило министерство коммерции страны.

Уточняется, что под ограничения подпадает экспорт двигателей для беспилотников максимальной мощностью выше 16 киловатт, приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, оборудование связи для БПЛА и устройства создания помех для дронов.

Вводимые меры в Минкоммерции Китая объяснили постоянно растущим риском использования дронов с высокими техническими характеристиками в военных целях. При этом в ведомстве подчеркнули, что действия по ужесточению экспортного контроля в сфере дронов не направлены против каких-либо стран и регионов.

Эксперты во всем мире заявляют о том, что в скором времени мир накроет волна преступлений с использованием «умных» беспилотников. По мнению специалистов, наркокартели, террористы и экстремисты всех мастей после конфликта на Украине будут первыми в очереди на использование технологий, которые обкатали в реальных боевых условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали новые правила использования беспилотников над городами, которые могут заработать уже с марта 2024 года. В частности, планируется разрешить запуск дронов на высотах до 150 метров от земли, в прямой видимости от пилота и в специальных зонах полетов беспилотников.

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Китай вводит контроль за экспортом оборудования и комплектующих для дронов

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