Китай вводит контроль за экспортом оборудования и комплектующих для дронов

Китай с 1 сентября вводит контроль за экспортом оборудования и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов с целью «защиты государственной безопасности и интересов». Об этом сообщило министерство коммерции страны.

Уточняется, что под ограничения подпадает экспорт двигателей для беспилотников максимальной мощностью выше 16 киловатт, приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, оборудование связи для БПЛА и устройства создания помех для дронов.

Вводимые меры в Минкоммерции Китая объяснили постоянно растущим риском использования дронов с высокими техническими характеристиками в военных целях. При этом в ведомстве подчеркнули, что действия по ужесточению экспортного контроля в сфере дронов не направлены против каких-либо стран и регионов.

Эксперты во всем мире заявляют о том, что в скором времени мир накроет волна преступлений с использованием «умных» беспилотников. По мнению специалистов, наркокартели, террористы и экстремисты всех мастей после конфликта на Украине будут первыми в очереди на использование технологий, которые обкатали в реальных боевых условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали новые правила использования беспилотников над городами, которые могут заработать уже с марта 2024 года. В частности, планируется разрешить запуск дронов на высотах до 150 метров от земли, в прямой видимости от пилота и в специальных зонах полетов беспилотников.