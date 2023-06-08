В России разработали новые правила для запуска беспилотников над городами

В России разработали новые правила использования беспилотников над городами. Они могут заработать уже с марта 2024 года. Как сообщили «Известия», Минтранс намерен поменять некоторые пункты в федеральных правилах использования воздушного пространства России.

Так, ведомство предложило разрешить запуск дронов на высотах до 150 метров от земли или воды, в прямой видимости от пилота и в специальных зонах полетов беспилотников. Их должен устанавливать сам Минтранс на основе данных органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения.

Кроме того, подавать план полета дрона массой до 30 килограммов и в пределах прямой видимости уже не нужно будет. Если же полет будет совершен вне установленной зоны и на высоте более 150 метров, то дрон должен иметь двухстороннюю радиосвязь с органом аэронавигации. Если возможности беспилотника в этом плане ограничены, то безопасность полетов других воздушных судов будет обеспечена путем запрещения или ограничения использования пространства. Также будет введена возможность подачи плана полетов дрона через интернет или по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что искусственный интеллект дрона решил убить оператора на испытаниях в США.