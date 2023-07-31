Актер и комик Пол Рубенс умер от рака, оставив фанатам трогательное послание

Знаменитый артист скрывал от публики свою болезнь.

Американский актер, сценарист, продюсер и комедиант Пол Рубенс скончался в возрасте 70 лет в результате онкологического заболевания. Перед смертью он рассказал поклонникам о раке и оставил им короткое прощальное письмо. Трогательное послание было опубликовано в соцсетях умершего артиста.

Представители Рубенса (настоящее имя — Пол Рубенфельд. — Прим. ред.) в своем заявлении назвали его культовым актером. В сообщении сказано, что покойный в течение многих лет боролся с раком, однако болезнь все же победила. К посту было прикреплено личное обращение артиста к фанатам, составленное накануне ухода.

«Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предавал огласке то, с чем я сталкивался последние шесть лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение со стороны моих друзей, фанатов и единомышленников. Я так сильно любил вас всех, и мне доставляло удовольствие создавать для вас произведения искусства», — написал Рубенс.

Артист родился в 1952 году в Нью-Йорке в еврейской семье, отец был военным, мама школьной медсестрой на добровольной основе. Родители будущей звезды владели магазином ламп. Уже в начальной школе их сын проявил актерский талант и впервые вышел на сцену. В роли комического персонажа Пи-Ви Хермана, прославившего его, Рубенс дебютировал в 1978 году. Он принимал участие в съемках фильмов «Кокаин» (2001), «Матильда» (1996), «Братья Блюз» (1980), «Бэтмен возвращается» (1992) и многих других.

В 1991 году актер стал героем скандала — он был арестован за мастурбацию в кинотеатре для взрослых. Когда информация об этом просочилась в Сеть, многие телеканалы и продюсерские компании отказали Рубенсу в сотрудничестве. Позже его имя фигурировало в ходе расследования ФБР, связанного с распространением детской порнографии.

С тех пор артист пропал из шоу-бизнеса. Он настаивал на своей невиновности, но не смог полностью реабилитировать себя. В 2016 году Netflix снял оригинальный фильм, в котором Пи-Ви Херман вернулся на экран. «Большой праздник Пи-Ви» получил неплохие отзывы критиков, сам Рубенс говорил в интервью, что проект понравился широкой аудитории. Также отмечал, что созданный 25 лет назад персонаж всегда оставался частью его личности.

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