Правительства Буркина-Фасо и Мали будут считать войной интервенцию против Нигера

Любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны для переходных правительств Буркина-Фасо и Мали. Об этом говорится в совместном официальном заявлении стран.

Там также говорится, что при такой ситуации Буркина-Фасо и Мали готовы выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

В столице Нигера на днях военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Чуть позже стало известно о его свержении.

Смуту в стране связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нигере обостряется ситуация после совершенного военными государственного переворота.