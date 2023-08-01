Тело мужчины без головы обнаружили под мостом в Хабаровске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 714 0

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Фото, видео: © РИА Новости / СК РФ; Telegram / Управление Следственного комитета / su_skr27

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Тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили под мостом в Хабаровске. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Уточняется, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Найдены и причастные к совершению преступления — задержаны двое мужчин. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о помещении их под стражу. На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты.

По информации источника РИА Новости, погибший был найден без головы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего блогера-криптовалютчика Фернандо Переса Альгабу нашли мертвым в Аргентине. Расчлененное тело 42-летнего миллионера в красном чемодане было обнаружено группой детей.

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