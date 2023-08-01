«Торговал» отцом: в США вскрылись неприятные подробности о Байденах

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Девон Арчер обвинил Джо Байдена в участии в бизнес-схемах сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Пока решается судьба сына, президент невозмутимо катается на велосипеде.

Семья Джо Байдена вновь оказалась под ударом. В Конгрессе прошли слушания с участием Девона Арчера.

Это бывший деловой партнер сына президента США Хантера. Главная новость — неоднократные утверждения Байдена-старшего о том, что он ничего не знал о бизнесе наследника, — ложь.

Арчер подтвердил, что нынешний хозяин Белого дома был «брендом», который его сын продавал по всему миру, чтобы обогатить семью. Выяснилось, что, будучи вице-президентом, Джо Байден больше 20 раз участвовал в переговорах с зарубежными партнерами Хантера, лично или по громкой связи.

Теперь Байдены утверждают, что говорили они в основном о погоде. Хорошая погода и отличное настроение сопровождают Джо Байдена и сегодня. Пока решается судьба сына, президент невозмутимо катается на велосипеде.

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