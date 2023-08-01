Пираты нашего моря: россияне стали все реже покупать ноутбуки c Windows

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«Известия»: россияне стали все реже покупать ноутбуки c Windows

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Brunner; 5-tv.ru

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Некоторые борцы с нелицензионным ПО встали на сторону нарушителей.

Россияне всё чаще отказываются от легального программного обеспечения в пользу пиратского. Как выяснили «Известия», спрос на «чистые» ноутбуки без Windows вырос на 20 процентов.

Такие модели стоят на пять-семь тысяч дешевле, чем с уже установленной операционной системой. Потому пользователи предпочитают сэкономить — самостоятельно покупают «ключи» у пиратов.

Серый сервис обходится примерно в 500 рублей. Кстати, борцы с пиратством встали на сторону нарушителей.

Говорят, поставщик сам виноват. Люди готовы платить за официальную версию, но разработчик от обслуживания отказался.

Программы, например, не обновляются. С пиратским же продуктом проблем нет — уязвимости своевременно обнаруживают и исправляют.

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