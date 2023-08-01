Логово чудовища: эксклюзивное видео из дома маньяка, где он держал заложницу 14 лет

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 2 497 0

Появилось видео из дома маньяка из Челябинской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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По последним данным, СК уже предъявил ему обвинения.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из дома мужчины, который 14 лет удерживал заложницу в доме в Челябинской области.

По последним данным, СК уже предъявил ему обвинения в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.

Находившаяся в неволе девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но их попытки не увенчались успехом. Она познакомилась с похитителем на автовокзале в Челябинске. Мужчина пригласил ее к себе в поселок Смолино под предлогом распития спиртного. Там он стал угрожать девушке ножом и заявил, что она теперь его заложница. Все последующие годы он не выпускал ее из дома и всячески издевался: насиловал, избивал и спаивал.

Чтобы она не сбежала, он установил решетки на окнах. Никто из окружающих, даже соседи, не был в курсе, что рядом с ними происходят такие события.

Пострадавшей удалось сбежать, когда маньяк попал в психиатрическую лечебницу. Перед госпитализацией он, видимо, забыл закрыть пленницу.

В отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел. Он находится в психиатрической больнице под наблюдением правоохранителей.

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