«Президент не может»: в Раде подготовились к смерти Зеленского и решили, кто будет вместо него

Существует лишь один вариант, который позволит избежать «вакуума власти».

Украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что если действующий президент страны Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то бразды правления перейдут к Верховной раде. Об этом пишет издание Politico.

По словам депутата, линия преемственности власти на Украине более чем ясна, а порядок действий закреплен конституцией.

«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины», — приводятся в материале слова Княжицкого.

Собеседник издания отметил, что подобный сценарий позволит избежать хаоса в стране, так называемого, «вакуума власти».

Авторы статьи также обратили внимание на то, что все заграничные поездки Зеленского планируются в строгой секретности. По данным журналистов, Киев пришел в ярость, когда информация о визите украинского лидера в Брюссель просочилась в СМИ. Более того, правительство Болгарии допускало отмену его визита после публикаций в прессе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о преждевременной смерти Зеленского из-за терактов.