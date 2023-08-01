«Президент не может»: в Раде подготовились к смерти Зеленского и решили, кто будет вместо него

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 904 0

Депутат Княжицкий: после Зеленского власть на Украине перейдет к Верховной раде

«Президент не может»: в Раде подготовились к смерти Зеленского и решили, кто будет вместо него

Фото: Reuters / Chris Emil Janßen

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Существует лишь один вариант, который позволит избежать «вакуума власти».

Украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что если действующий президент страны Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то бразды правления перейдут к Верховной раде. Об этом пишет издание Politico.

По словам депутата, линия преемственности власти на Украине более чем ясна, а порядок действий закреплен конституцией.

«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины», — приводятся в материале слова Княжицкого.

Собеседник издания отметил, что подобный сценарий позволит избежать хаоса в стране, так называемого, «вакуума власти».

Авторы статьи также обратили внимание на то, что все заграничные поездки Зеленского планируются в строгой секретности. По данным журналистов, Киев пришел в ярость, когда информация о визите украинского лидера в Брюссель просочилась в СМИ. Более того, правительство Болгарии допускало отмену его визита после публикаций в прессе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о преждевременной смерти Зеленского из-за терактов.

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