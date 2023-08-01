«Челябинскому маньяку» и его матери предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения «челябинскому маньяку», которого подозревают в незаконном удержании девушки на протяжении 14 лет, убийстве еще одного человека, а также изнасиловании. Обвинение просит отправить его под арест на время следственных действий.

Кроме того, СКР предъявил обвинения матери так называемого «челябинского маньяка». Женщину подозревают в том, что в содействии вероятному преступнику.

Находившаяся в неволе девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но их попытки не увенчались успехом. Она познакомилась с похитителем на автовокзале в Челябинске. Мужчина пригласил ее к себе в поселок Смолино под предлогом распития спиртного. Там он стал угрожать девушке ножом и заявил, что она теперь его заложница. Все последующие годы он не выпускал ее из дома и всячески издевался: насиловал, избивал и спаивал, полагает следствие.