Кириенко выступил на молодежном форуме «Экосистема» на Камчатке

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Каждый участник получит возможность стать частью проекта «Экософия».

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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На Камчатке стартовал всероссийский молодежный форум «Экосистема». Его участниками стали почти 500 человек от 14 до 35 лет.

Молодые экоактивисты, географы, биологи и ученые съехались со всей страны, чтобы обсудить как беречь природу не в ущерб экономике. А крупные компании дадут им возможность заняться серьезными исследованиями, пройти стажировки и, возможно, выбрать свои будущие профессии.

Владимир Путин отметил, что движение «Экосистема» объединило как специалистов в области охраны окружающей среды, так и энергичных и неравнодушных людей со всей России. Обращение президента зачитал первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко, который приехал пообщаться с участниками форума.

«Совсем неслучайно такой общероссийский экологический форум проходит здесь на Камчатке. Это решение принял наш президент в прошлом году, когда приехал на Камчатку, встретился с участниками первого форума. <…> Более того, решением президента будет создана соответсвующая инфраструктура на Камчатке для того, чтобы вот такая работа, воспитательная работа с молодежью, работа, связанная с экологией, с заботой и защитой об окружающей нас природе, чтобы эта работа могла идти круглый год», — отметил он.

В рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Авторы экологических проектов смогут получить до одного миллиона рублей на их реализацию.

Кроме того, каждый участник получит возможность стать частью проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и войти в состав молодежного кадрового резерва.

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