В Белоруссию доставлено более половины запланированного ядерного оружия

Глава государства Александр Лукашенко призвал потенциальных недругов не лезть в белорусский «огород».

Более половины ядерного оружия, запланированного для размещения на территории Белоруссии, уже доставлено в страну. Об этом сообщил президент Республики Александр Лукашенко, выразив надежду, что ему не придется его использовать.

«Мы ни к кому в огород не лезем, но и к нам, пожалуйста, не лезьте. Мы обеспечим себя и свою безопасность с учетом помощи наших друзей», — цитирует его БелТа.

Еще одним фактором безопасности Белоруссии, кроме российского тактического ядерного оружия (ТЯО), Лукашенко назвал атомную электростанцию, которая, если «рванет, не дай Бог», то мало никому не покажется.

В начале июля глава Белоруссии выразил уверенность в том, что размещенное в стране ядерное оружие не будет применено, но находиться на территории государства должно. По словам Лукашенко, западные страны, критикующие размещение в Белоруссии ядерного оружия, когда-то осуждали Минск и за строительство в стране атомной электростанции. Но время показало, что такое решение было верным.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о намерениях Москвы разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие, отметив, что на протяжении десятилетий то же самое делали США, размещая свои ядерные арсеналы на территории стран-союзниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили о готовности рассмотреть инициативу по выводу ядерного оружия с территории Белоруссии, но только при условии, что страны НАТО пересмотрят свой политический курс.