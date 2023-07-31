В российском МИД назвали единственное условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

Россия готова рассмотреть инициативу по выводу ядерного оружия с территории Белорусской Республики, но только при одном условии — если страны-участницы НАТО пересмотрят свой политический курс. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В беседе с РИА Новости дипломат подчеркнул, что решение Москвы — исключительно ответная реакция на агрессию Североатлантического альянса.

«Если Запад откажется от своих замыслов дальнейшего продвижения Североатлантического блока к границам России, если Запад поймет, что Россия является таким же полноценным членом мирового сообщества, если Запад уяснит для себя, что Россия — это ядерная держава, тогда возможно ведение переговоров (о выводе ТЯО с территории Белоруссии — Прим. ред.). А пока, я полагаю, это только начало», — пояснил Полищук.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР.