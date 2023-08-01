Баскетболист Шабалкин вышел на связь после новостей об избиении

Что сказал именитый спортсмен по поводу инцидента?

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин отказался комментировать 5-tv.ru свое состояние после новостей о драке с его участием.

«Извините, пожалуйста, я не могу разговаривать», — сказал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шабалкина избили в подмосковных Химках. Спортсмену после инцидента, произошедшего вечером 31 июля, понадобилась помощь врачей.

По версии Шабалкина, его избили трое неизвестных. Правоохранители в настоящее время проводят проверку по данному факту.