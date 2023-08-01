Известного баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Подмосковье

На спортсмена, вероятно, напали трое неизвестных.

Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в подмосковных Химках. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Спортсмену после инцидента, произошедшего вечером 31 июля, понадобилась помощь врачей. По версии Шабалкина, его избили трое неизвестных.

Правоохранители в настоящее время проводят проверку по данному факту. По предварительной информации, им удалось установить одного из участников драки — однако тот сам написал заявление в полицию, обвинив баскетболиста в нападении.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена баскетболиста Алексея Шведа назвала причину драки с его участием в центре Москвы.