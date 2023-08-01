Известного баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Подмосковье
Баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Химках
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
На спортсмена, вероятно, напали трое неизвестных.
Чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина избили в подмосковных Химках. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Спортсмену после инцидента, произошедшего вечером 31 июля, понадобилась помощь врачей. По версии Шабалкина, его избили трое неизвестных.
Правоохранители в настоящее время проводят проверку по данному факту. По предварительной информации, им удалось установить одного из участников драки — однако тот сам написал заявление в полицию, обвинив баскетболиста в нападении.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена баскетболиста Алексея Шведа назвала причину драки с его участием в центре Москвы.
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