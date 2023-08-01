Лидера группы «Ногу свело» Покровского* отказались исключать из реестра иноагентов

Лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* отказались исключать из реестра иноагентов. Такое решение сегодня принял Замоскворецкий суд Москвы.

«Суд постановил… отказать в удовлетворении административного иска Покровскому», — заявила при оглашении судья, передает корреспондент 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макс Покровский многократно и яростно выражал свою антироссийскую позицию. Между тем, он продолжает жаловаться на свой новый статус.

* — признан физлицом-иноагентом в России.