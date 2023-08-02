«Как огурчик»: Митя Фомин рассказал, как справляется с похмельем

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 251 0

Митя Фомин рассказал, как справляется с похмельем

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Певец знает, как быстро восстанавливаться после алкогольного трипа.

Митя Фомин рассказал, как справляется с похмельем. Своим лайфхаком певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

По признанию артиста, он всегда находится в поиске единомышленников, однако сам давно не устраивал вечеринки, где мог бы собрать всех своих друзей и приятелей.

«Но сегодня меня пригласили на коктейль. И я решил, что перед тем, как я улечу завтра в Минеральные Воды, я сегодня, товарищи, накоктейлюсь!» — неожиданно заявил Фомин.

Похмелья певец не боится, ведь за 25 лет гастрольной жизни он нашел способ, как быстро восстанавливаться после алкогольного трипа.

«Полисорба стаканчик, водички стаканчик, два часа в самолете, патчи, прекрасное настроение, минеральная вода. И ты как огурчик!» — поделился своим лайфхаком артист.

По словам певца, этим летом у него очень загруженный график работы. Кроме гастрольной деятельности, Фомин запустил собственное реалити-шоу, где он выступает в качестве автора, продюсера и ведущего. Более того, артист уже готовится к своему концерту в честь своего 50-летия, которое он будет праздновать в следующем году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин рассказал о близких отношениях с 81-летней матерью.

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