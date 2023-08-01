«Бесконечная любовь»: Митя Фомин о близких отношениях с 81-летней матерью

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Оксана Тарасова
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Митя Фомин рассказал о близких отношениях с 81-летней матерью

«Бесконечная любовь»: Митя Фомин о близких отношениях с 81-летней матерью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывший солист группы Hi-Fi дал большое интервью накануне 50-летия.

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин признался, что очень близок с 81-летней матерью, что в ее лице он всегда находит необходимую поддержку. Накануне 50-летия и посвященного ему юбилейного концерта артист дал интервью журналистам издания «Газета.ру».

Он рассказал, что родительница искренне вовлечена в его карьеру и внимательно следит за всеми творческими проектами.

«Благодаря моей маме Тамаре Павловне я живу с ощущением постоянной поддержки и бесконечной любви. Мы с ней каждый день общаемся, она знает про каждое мое выступление, не пропускает мои выходы в эфир, трансляции, интервью», — поделился Фомин.

Тамара Павловна живет в Новосибирске. Певец регулярно бывает на малой родине, чтобы повидаться с мамой, попутно принимает участие в местных мероприятиях. Столицу Сибири Фомин любит, не забывает, где появился на свет, выучился и нашел свой путь. Радует артиста, что чувства взаимны — его часто приглашают в Новосибирск авторы самых разных проектов, на больших праздниках он здесь всегда желанный гость.

Митя Фомин рассказал также о тревел-шоу «На все 100», в рамках которого он путешествует по регионам страны и встречается с яркими представителями старшего поколения, ведущими активный образ жизни. В этом проекте артист решил найти рецепт счастливого долголетия — для себя и зрителей. Одной из участниц стала его мама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда и почему пропала группа Hi-Fi.

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«Бесконечная любовь»: Митя Фомин о близких отношениях с 81-летней матерью

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