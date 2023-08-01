Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила все рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает сайт авиакомпании «Туркменских авиалиний». Причиной названа обстановка в Московской воздушной зоне.

Также авиакомпания отметила, что приняла такое решение на основании рисков в целях обеспечить людям безопасность во время полетов. Все рейсы теперь будут выполняться по новому маршруту, а именно Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Также известно, что полеты из Туркмении в Россию помимо «Туркменских авиалиний» осуществляет отечественная авиакомпания S7.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пассажир из ОАЭ пытался провезти в Москву бриллианты в трусах.