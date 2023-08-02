Скончался российский писатель Александр Николюкин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Специалист по литературе Великобритании и США ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. По факту его смерти проводится проверка.

Скончался российский писатель Александр Николюкин

Фото: фото из открытых источников

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На 96-м году жизни в Москве умер советский и российский писатель-американист Александр Николюкин. Трагическую новость сообщает «ИА Регнум» со ссылкой на источник.

Уточняется, что писатель ушел из жизни еще 28 июля, находясь в ГКБ № 1. В больнице он провел пять дней, поступив туда в тяжелом состоянии с признаками отравления уксусом. Медики диагностировали у Николюкина цереброваскулярную болезнь, хроническую ишемию головного мозга и химический ожог пищевода третьей степени.

Точную причину смерти писателя установит судебно-медицинская экспертиза — врачи уведомили о случившемся полицию, по данному факту начата проверка.

Николюкин известен как специалист по литературе США и Великобритании. Он был членом Союза писателей России, Российской академии естественных наук и Международной академии педагогического образования. Также публицист занимал должность главного редактора «Литературоведческого журнала» ИНИОН РАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Галины Наринской — вдовы российского поэта Анатолия Наймана.

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