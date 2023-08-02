Новая пандемия? В Польше заговорили об очередной глобальной угрозе

Власти советуют местным жителям не выпускать животных из дома.

Жители Польши столкнулись с неожиданной напастью. Страну захлестнула волна птичьего гриппа среди кошек.

От смертельной инфекции погибли уже несколько сотен питомцев в разных регионах. Эксперты называют вспышку глобальной и беспрецедентной, а власти советуют не выпускать животных из дома.

Есть ли угроза для человека, и не маячит ли на горизонте новая пандемия? Ответы на вопросы искал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что миру угрожает распространение чумы, которое может привести к пандемии. Выяснилось, что так называемая чумная палочка — бактерия Y. Pestis, которая в прошлом вызывала самые масштабные эпидемии чумы, эволюционирует быстрыми темпами и в ходе мутации приобрела новый опасный ген — YpfΦ. Он повысил вирулентность возбудителя чумы, то есть способность вызывать заболевание и гибель пораженного организма.