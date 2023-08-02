Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц, когда осуществлял разбег в аэропорту Иркутска. К счастью, обошлось без печальных последствий для людей. Об этом сообщили Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что речь идет о рейсе № 6329 сообщением «Иркутск-Якутск». На борту в момент ЧП находили 124 пассажира.

«Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку», — пояснили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о падении самолета в считанных метрах от людей. Все произошло на пляже в американском Нью-Гэмпшире. Очевидцы еще долго не могли поверить, что увиденное — не трюк или розыгрыш. На борту находился только пилот, и он самостоятельно выбрался на берег через несколько минут после крушения без каких-либо травм.