Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 330 0

Какое решение принял экипаж, чтобы попытаться спасти ситуацию?

Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц, когда осуществлял разбег в аэропорту Иркутска. К счастью, обошлось без печальных последствий для людей. Об этом сообщили Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что речь идет о рейсе № 6329 сообщением «Иркутск-Якутск». На борту в момент ЧП находили 124 пассажира.

«Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку», — пояснили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал о падении самолета в считанных метрах от людей. Все произошло на пляже в американском Нью-Гэмпшире. Очевидцы еще долго не могли поверить, что увиденное — не трюк или розыгрыш. На борту находился только пилот, и он самостоятельно выбрался на берег через несколько минут после крушения без каких-либо травм.

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