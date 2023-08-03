Жуткая смерть настигла водителя прямо во время работы.

Грузовик убил собственного водителя на цементном заводе в Подмосковье. Во время заливки смеси он решил проверить, насколько хорошо заперт люк.

И когда взобрался на цистерну, крышку сорвало. Она попала прямо в водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас на предприятии проводят проверку на предмет соблюдения техники безопасности.