Грузовик «убил» собственного водителя на цементном заводе
Водитель грузовика умер от собственного авто на цементном заводе в Подмосковье
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Жуткая смерть настигла водителя прямо во время работы.
Грузовик убил собственного водителя на цементном заводе в Подмосковье. Во время заливки смеси он решил проверить, насколько хорошо заперт люк.
И когда взобрался на цистерну, крышку сорвало. Она попала прямо в водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас на предприятии проводят проверку на предмет соблюдения техники безопасности.
Читайте также
+19° 757 мм рт. ст.
94%
94%
92.84
1.06 101.93
1.23
1.06 101.93
1.23
Нашли ошибку?