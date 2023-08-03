Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

В результате инцидента никто не пострадал.

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

На одном из участков Забайкальской железной дороги с рельсов сошли четыре вагона, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в районе станции Голубичная. Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причина схода вагонов с рельсов выясняется.

Происшествие на железной дороге не повлияло на график поездов на участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре вагона с серой загорелись на ж/д станции под Рязанью

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
Парапланерист сломал позвоночник во время соревнований на Алтае
8:12
Чем опасны инъекции красоты для девушек моложе 18 лет — полный разбор косметолога
8:03
Против жира, грязи и крови: какой пятновыводитель лучше всех удаляет загрязнения
7:50
Боевые дроны и 3D-принтер: репортаж из секретной лаборатории в зоне СВО
7:37
В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву
7:20
Тодоренко пожалела, что взяла сына на съемки: «Крика было на весь павильон»

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Эти продукты нельзя есть: как сберечь кожу в период «опасного солнца» — советы диетолога
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео