Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

На одном из участков Забайкальской железной дороги с рельсов сошли четыре вагона, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в районе станции Голубичная. Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причина схода вагонов с рельсов выясняется.

Происшествие на железной дороге не повлияло на график поездов на участке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре вагона с серой загорелись на ж/д станции под Рязанью