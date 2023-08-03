Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье
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В результате инцидента никто не пострадал.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
На одном из участков Забайкальской железной дороги с рельсов сошли четыре вагона, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в районе станции Голубичная. Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 по местному времени.
В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причина схода вагонов с рельсов выясняется.
Происшествие на железной дороге не повлияло на график поездов на участке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре вагона с серой загорелись на ж/д станции под Рязанью
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