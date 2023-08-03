Часть улицы «парализовало» после коммунальной аварии в Екатеринбурге

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Часть улицы затопило после коммунальной аварии в Екатеринбурге

Часть улицы «парализовало» после коммунальной аварии в Екатеринбурге

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга / gibddekb96

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте работают городские службы. К каким последствиям все приведет?

Движение практически остановилось на одной из главных улиц Екатеринбурга из-за коммунальной аварии. Как сообщает URA.RU, все произошло на пересечении улиц Щербакова и Самолетной.

Уже известно, что произошел прорыв трубы с холодной водой. Транспорту по новому «озеру» передвигаться почти невозможно, поэтому частично движение ограничено.

На месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции и коммунальные службы. Они обещают сделать все возможное для скорейшей ликвидации последствий аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве после трагедии из-за прорыва трубы открылся ТЦ «Времена года». В результате ЧП погибли четыре человека. Еще несколько получили ожоги.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
В Кремле считают, что Россия вышла из кризиса
10:05
Бешеный барсук поставил «на уши» все амурское село: объявлен карантин
10:00
«К уязвимым странам»: Боррель заявил о влиянии зерна из России на мир
9:49
На улице Екатеринбурга нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку
9:47
Какой алкоголь подходит разным знакам зодиака: найди лучший
9:33
По секундомеру: вернут ли в России штрафы за превышение средней скорости

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео