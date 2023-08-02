ТЦ «Времена года» в Москве открылся после трагедии из-за прорыва трубы

Торгово-развлекательный центр «Времена года», где 22 июля из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди, снова открылся. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.

К настоящему времени в здании завершен ряд ремонтных работ. Посетители снова могут посещать необходимые торговые площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за ЧП с разлившимся кипятком в ТЦ Москвы погибли четыре человека. Еще десять были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Согласно официальной версии, все произошло из-за трубы, которая разошлась по сварному шву. Когда кипяток хлынул, образовалось «озеро», блокировавшее людей. Спасатели какое-то время не могли к ним подобраться и эвакуировать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, в результате которой погибли и пострадали люди.