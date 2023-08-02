ТЦ «Времена года» в Москве открылся после трагедии из-за прорыва трубы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 664 0

В результате ЧП погибли четыре человека. Еще несколько получили ожоги.

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ Москвы

Торгово-развлекательный центр «Времена года», где 22 июля из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди, снова открылся. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.

К настоящему времени в здании завершен ряд ремонтных работ. Посетители снова могут посещать необходимые торговые площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за ЧП с разлившимся кипятком в ТЦ Москвы погибли четыре человека. Еще десять были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Согласно официальной версии, все произошло из-за трубы, которая разошлась по сварному шву. Когда кипяток хлынул, образовалось «озеро», блокировавшее людей. Спасатели какое-то время не могли к ним подобраться и эвакуировать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, в результате которой погибли и пострадали люди.

Тема:
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ Москвы
25 июл
Целая цепочка факторов: почему прорвало трубу с кипятком в ТЦ «Времена года»
25 июл
Суд отправил под домашний арест инженера по делу об аварии в ТЦ «Времена года»
25 июл
СК установил не всех подозреваемых по делу об аварии в ТЦ «Времена года»
24 июл
«Сгорели мои ноги»: выжившая работница ТЦ «Времена года» раскрыла детали ЧП
24 июл
Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение после смерти людей в кипятке
24 июл
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
23 июл
СК возбудил уголовное дело после прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»
22 июл
Появились кадры с места прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года»
22 июл
Уборщиц отправили убирать воду во время прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве
22 июл
Эксперт назвал возможные причины трагедии в ТЦ «Времена года»
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.78
0.19 100.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:42
Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» началось в Балтийском море
12:41
Курс евро превысил 102 рубля в ходе торгов на Мосбирже
12:37
Верховный суд признал законным приговор осужденному за госизмену Сафронову
12:30
Песков назвал выдачу оружия в Белгородской области необходимой мерой
12:28
Больно смотреть: авто налетело на четырехлетнюю девочку под Екатеринбургом (18+)
12:23
Из бюджета для Киева: Байден попросит Конгресс оплатить оружие Тайваню

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео