ТЦ «Времена года» в Москве открылся после трагедии из-за прорыва трубы

В результате ЧП погибли четыре человека. Еще несколько получили ожоги.
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС ; 5-tv.ru
Торгово-развлекательный центр «Времена года», где 22 июля из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди, снова открылся. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места.
К настоящему времени в здании завершен ряд ремонтных работ. Посетители снова могут посещать необходимые торговые площадки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за ЧП с разлившимся кипятком в ТЦ Москвы погибли четыре человека. Еще десять были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Согласно официальной версии, все произошло из-за трубы, которая разошлась по сварному шву. Когда кипяток хлынул, образовалось «озеро», блокировавшее людей. Спасатели какое-то время не могли к ним подобраться и эвакуировать.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, в результате которой погибли и пострадали люди.
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