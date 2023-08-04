Лопнуло колесо: петербуржцы лишились тонн корюшки из-за ДТП

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Грузовик с корюшкой перевернулся на дороге под Петербургом

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Руссак; 5-tv.ru

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Очистка проезжей части заняла несколько часов.

Тонны корюшки не доехали до магазинов Петербурга. Грузовик, перевозивший рыбу, перевернулся на кольцевой автодороге.

У фуры во время движения лопнуло колесо, из-за этого она завалилась на бок и рухнула на разделительное ограждение. Водитель получил тяжелые травмы, сейчас он в реанимации.

А на то, чтобы очистить проезжую часть от обломков и рассыпанной корюшки, потребовалось несколько часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многотонная бетономешалка не удержалась на дороге и перевернулась. Авария произошла на южном участке МКАД.

По всей видимости, водитель слишком резко перестроился на мокром асфальте. При падении грузовая машина задела соседнюю легковушку и развернула ее на 180 градусов. Водитель бетономешалки сумел самостоятельно выбраться из кабины — через выбитое лобовое стекло.

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