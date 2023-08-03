Это прорыв? Российские ученые сделали удивительное открытие по антисептикам

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 56 0

В Минобрнауки заявили о разработке нового эффективного антисептика

Это прорыв? Российские ученые сделали удивительное открытие по антисептикам

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

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Какой эффект окажет это исследование на ежедневную жизнь?

Ученые из России открыли соединения, которые позволят создать антисептики нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Исследование проводили специалисты из Тульского государственного университета и Института органической химии РАН имени Н. Д. Зелинского. Бактерии и грибы, как уточняется, способны вырабатывать устойчивость к актуальным дезинфектантам и антисептикам при длительном использовании, передает издание aif.ru.

Однако специалисты обнаружили вещества, обладающие более высокой противомикробной активностью. Они получили название мульти-ЧАС — мультикатионные четвертичные аммониевые соединения.

Такие соединения показывают высокую активность против эталонных и клинических штаммов микроорганизмов. При их использовании не фиксируется выраженное развитие устойчивости у патогенов, они также способны уничтожать биопленку ряда грибов и бактерий.

Открытие, например, прокладывает путь для создания новых антисептических средств. А в целом это позволит глубже понять связь между антибактериальной активностью ЧАС и их структурой, говорит руководитель лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов Евгения Саверина.

Ранее 5-tv.ru писал, что микробиолог назвала большинство санитайзеров бесполезными.

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