Их раньше не было: 84 загадочных объекта в космосе поставили ученых в тупик

Metro: обнаружены 84 загадочных объекта в космосе

Астрономы впервые обнаружили группу космических объектов, которые не похожи ни на один ранее изученный класс источников излучения. Об этом сообщило Metro.

Исследователи зафиксировали 84 «гипермягких рентгеновских источника» в шести галактиках, чье поведение может помочь разгадать две давние загадки астрофизики.

Открытие сделали с помощью данных из публичного архива рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра». Объекты получили свое название из-за необычно низкоэнергетических рентгеновских лучей, которые они испускают. При этом ученые обнаружили у них интенсивное ультрафиолетовое излучение, что делает эти источники уникальными.

«Мы никогда не сталкивались с группой объектов, которые действуют так. Конечно, следующим шагом было попытаться выяснить, что это за вещи», — заявил руководитель исследования Мустафа Мухибулла из Университета Алабамы.

По мнению ученых, новые объекты могут быть связаны с белыми карликами — остатками звезд, которые способны забирать вещество у звезд-компаньонов. Такие системы рассматриваются как возможные предшественники сверхновых типа Ia — взрывов, которые используются астрономами для изучения скорости расширения Вселенной.

Исследователи также предполагают, что интенсивное ультрафиолетовое излучение гипермягких рентгеновских источников может объяснить процесс удаления электронов из газа между звездами в некоторых галактиках. Это явление влияет на формирование новых звезд и развитие галактических систем.

Ученые планируют провести дополнительные наблюдения, чтобы определить природу обнаруженных объектов и понять их роль в космической эволюции.

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