В Мордовии приняли закон о запрете на склонение беременных к абортам

Депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон, который запрещает склонять женщин к абортам. Жительницы региона вправе сами решать — оставлять ребенка или нет. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

«Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности», — отмечается в публикации.

Инициаторами проекта стали представители общественной палаты региона. Общественные и религиозные организации массово поддержали его в рамках обсуждений. Закон ободрили также в мусульманском сообществе. Здунов подчеркнул, что проектом руководила директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, а работа велась совместно с нижней палатой РФ и партией «Единая Россия».

Уточняется, что склонением к прерыванию беременности будут считаться принуждение беременной женщины к процедуре, уговоры избавиться от ребенка, обман, подкуп, угрозы и иные требования. В случае наличия медицинских показаний к аборту врач может проинформировать об этом представительницу прекрасного пола — это нарушением закона признано не будет.

В беседе с агентством ТАСС депутат Госсобрания Мордовии Валерий Алехин рассказал, что за склонение к аборту будет предусмотрена административная ответственность. Россиянам может быть назначен штраф до 10 тысяч рублей, а иностранным гражданам — до 20. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а юридические — от 100 до 200.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение к аборту.