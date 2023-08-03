Сериал «Библиотекарь» вошел в ТОП-3 рейтинга онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

Экшн-сериал «Библиотекарь», снятый по мотивам одноименного бестселлера писателя Михаила Елизарова, занял третье место в рейтинге онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Обогнать «Библиотекаря» удалось только сериалу «Пищеблок» и ленте «Переводчик» Гая Ричи. Вместе с тем его зрительский рейтинг— 7,7, тогда как у лидирующего «Пищеблока» он составил 7,4.

Сериал снят по заказу РЕН ТВ компанией «ВайТ Медиа». Работа над проектом велась более 10 лет, и его реализация стала возможна благодаря непосредственному участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.

В центре сюжета картины — не самый успешный актер Алексей Вязинцев, роль которого исполняет Никита Ефремов. Главный герой живет с матерью и перебивается подработкой на детских утренниках и съемками в фильмах для взрослых.

Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым он никогда особенно не общался. Тогда Вязинцев решает отправиться в небольшой провинциальный городок, чтобы продать унаследованную квартиру. Однако там он оказывается втянут в разборки тайного мистического общества, когда в его руки случайно попадает роман забытого советского писателя Громова.

Посвященные местные состоят в кланах, которые называют библиотеками. Они выяснили, что книги этого автора имеют магические эффекты и способны наделять читателя сверхспособностями. Среди них — ярость, власть, радость, сила, память и терпение. Самая редкая открывает Смысл, но где она — никому не известно.

Премьера «Библиотекаря» состоялась в Москве 28 июня. С 29 июня сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv, а уже 27 августа его увидят зрители телеканала РЕН ТВ.

В ленте восемь серий, но последнего эпизода в онлайн-доступе пока нет — на интернет-платформах их показывают раз в неделю. Таким образом, РЕН ТВ первым среди телеканалов выпустит все серии «Библиотекаря» сразу.