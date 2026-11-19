Один из залогов международной безопасности и стабильности — масштабные совместные проекты крупнейших экономик мира. Об усилении кооперации стран Азиатско-Тихоокеанского региона говорили сегодня на пленарном заседании саммита АТЭС.

Как отметил президент России Владимир Путин, Россия приглашает своих партнеров активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов, в том числе Северным морским путем.

Другие важные заявления на трибунах и в кулуарах саммита — у корреспондента «Известий» Антона Золотницкого. Он передает из Шэньчжэня.

Перед большим политическим днем российским дипломатам явно важно было сосредоточиться на работе.

Второй день программы саммита — Владимир Путин отправляется из резиденции российской делегации в сторону Центра международных обменов, где пройдет пленарное заседание АТЭС.

Прибытие и приветствие лидеров — та часть дипломатического протокола, что всегда полна интересных деталей. Хозяин саммита Си Цзиньпин в темно‑красном шарфе лично встречает каждого гостя.

Дональд Трамп и Владимир Путин — оба в синих шарфах. Пожимая руку российскому президенту, Си комментирует через переводчика:

— Доброе утро! Хорошо выглядите!

Далее — совместное фото 21 участника саммита. Трамп тепло приветствует Путина. Следом руку российскому лидеру протягивает президент вроде бы недружественной Южной Кореи. Канадский премьер, прищурившись, внимательно наблюдает из заднего ряда. .

На пленарном заседании Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает лозунг китайского председательства в АТЭС — «Построение Азиатско‑Тихоокеанского сообщества для совместного процветания».

«Сознательное партнерство с экономиками АТР — это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие. Только за восемь месяцев этого года наш товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть, с упором на неэнергетические и инновационные позиции», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Саммит лидеров АТЭС — это еще и возможность провести отдельные кулуарные контакты. Например, японские СМИ сообщили, что накануне премьер Такаити обсудила с Путиным двусторонние отношения. Но тема, очевидно, чувствительная — в российской делегации переговоры пока не подтверждают.

— Японские СМИ сообщили о контактах, которые накануне были у нашего президента с японским премьером, можете подтвердить, были такие?

— Честно говоря, я хотел бы воздержаться от комментария, — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Такие контакты вообще возможны на полях и даже с недружественными, условно, странами?

— Мне больше нечего сказать по этой теме, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, как подчеркнул Владимир Путин, Россия заинтересована в общерегиональном сотрудничестве и предлагает вывести его на новый уровень.

«Наша страна активно продвигает флагманскую инициативу создания Большого Евразийского партнерства, призванного обеспечить на континенте бесшовное экономическое пространство. Рассматриваем такое партнерство в качестве интеграционного ядра в сопряжении механизмов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН», — заявил президент России.

Сегодня все внимание приковано к России, Китаю и США. Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать со всем регионом, но тут же предостерег другие страны: не пытаться мешать развитию американского искусственного интеллекта.

«Мы выступаем против любых форм глобалистского регулирования, а также любых попыток контролировать или сдерживать развитие суперинтеллекта, и мы, откровенно говоря, не допустим этого», — подчеркнул президент США Дональд Трамп.

Китайский лидер, в свою очередь, призвал к открытому сотрудничеству и свободной торговле — без дискриминаций. Это можно трактовать как намёк на американские торговые ограничения и пошлины. Закончил Си Цзиньпин по традиции поэтично:

«Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество в рамках АТЭС, подобно мифической птице, расправит крылья и устремится ввысь к безграничным горизонтам», - сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Птицы сегодня действительно были замечены в центре Шэньчжэня — и не где‑нибудь, а рядом с российской резиденцией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.