«В самое сердце»: финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра» пройдет 5 августа

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Финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра» пройдет 5 августа

«В самое сердце»: финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра» пройдет 5 августа

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Финал грандиозного конкурса состоится на сцене клуба «Урбан».

В Москве состоится финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра». Лучших исполнителей определят во время живого концерта на площадке столичного клуба «Урбан». В финале — 50 претендентов, которых выбрали зрители в результате онлайн-голосования. Причем Москву представляют сразу девять проектов. А семь музыкантов — из Донбасса и Крыма. Впереди — самый ответственный этап. Талант участников должно оценить профессиональное жюри. Уже состоявшиеся музыканты выберут пять победителей. А главный приз — запись в студии, гастрольный тур со звездами по стране и ротация на радио.

«Мы не ограничивали всех наших конкурсантов. У нас не было ни тематики, ни жанров, поэтому любой артист от 18 до 35 лет мог отправить заявку в виде своей песни, и тема совершенно разная», — заметил программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков.

Прокомментировали конкурс и уже состоявшиеся артисты.

«Самое главное, чего я жду, — я жду удивления. Увидеть человека, и за две-три песни, которые он будет исполнять на конкурсе, понять, что это в самое сердце. И не только мне, всем членам жюри, всем людям, которые будут находиться на „Нашествии“, а это огромное количество людей», — заметил заслуженный артист РФ и член жюри Денис Майданов.

5 августа во время финала на сцене клуба «Урбан» вместе с конкурсантами выступят и звездные группы — в том числе «7Б» и «Уматурман». Оценить таланты может каждый зритель: вход на гала-концерт «Нашествие: Молодые ветра» абсолютно свободный для всех весь день.

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