МО РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска

ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что катера ВСУ при попытке атаки были уничтожены. Ликвидация техники противника была произведена огнем из штатного вооружения российских кораблей.