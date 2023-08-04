МО РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 140 0

Технику противника ликвидировали огнем морского флота.

МО РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска. Об этом сообщили в  Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что катера ВСУ при попытке атаки были уничтожены. Ликвидация техники противника была произведена огнем из штатного вооружения российских кораблей.

+21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

7:40
Снова в стороне: принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II
7:24
Полянский в ООН по фактам уничтожил позицию Запада по зерновой сделке
7:12
«Передалась папина подача»: сын Децла определился с будущим
7:00
«Хорошо себя чувствовал»: друг Разумовского назвал причину смерти композитора
6:51
Минобороны: системы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ над Крымом
6:42
МО РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ возле Новороссийска

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео