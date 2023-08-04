ВСУ попытались атаковать Бердянск при помощи пяти беспилотников

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 44 0

В результате случившегося жертв и разрушений нет.

ВСУ попытались атаковать Бердянск при помощи пяти беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ВСУ попытались атаковать Бердянск при помощи пяти беспилотников. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в оперативных службах.

По имеющимся данным, все произошло около часа ночи. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Системы ПВО успешно ликвидировали вражеские объекты.

«Мясной штурм»: что на Западе пишут о контрнаступлении ВСУ

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России назвали «формулу Зеленского» разрушительной и губительной для миллионов русских людей.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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