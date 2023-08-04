Как в домино: фура на полной скорости протаранила 20 машин во Владивостоке

Эфирная новость 25 0

Фура протаранила 20 машин во Владивостоке

Как в домино: фура на полной скорости протаранила 20 машин во Владивостоке

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

Читайте нас в: Дзен Новости

Что стало причиной крупного столкновения?

Фура на полном ходу протаранила 20 машин во Владивостоке. По предварительной информации, у грузовика, перевозившего щебень, отказали тормоза.

И он собрал, как в домино, легковушки и внедорожники, а сам врезался в дерево. Чудом в аварии никто не погиб, но машины помяло сильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Уссурийском столкнулись минивэн и туристический автобус. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и на большой скорости протаранил пассажирский транспорт, в котором ехали около 50 человек.

От удара автобус пробил ограждение и съехал в кювет. Травмы получили водитель и несколько пассажиров, которые сидели спереди, а виновник аварии погиб.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

18:13
Удушье и острое отравление: какие арбузы смертельно опасны
18:08
Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников
18:01
Выглядела растерянной: Меган Маркл появилась на публике с двумя мужчинами
17:59
«Имеет ли смысл?» — в США указали Зеленскому на проблемы в ВСУ
17:58
Подать заявки на участие в кейс-чемпионате «Создатели» можно до 13 августа
17:55
Латвия попросит покинуть страну некоторых россиян

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска
«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео