Протаранил на скорости: появилось видео последствий жуткого ДТП с автобусом

Эфирная новость 35 0

Минивэн столкнулся с туристическим автобусом в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Водитель легковушки, как выяснилось, выехал на встречную полосу.

Под Уссурийском столкнулись минивэн и туристический автобус. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и на большой скорости протаранил пассажирский транспорт, в котором ехали около 50 человек.

От удара автобус пробил ограждение и съехал в кювет. Травмы получили водитель и несколько пассажиров, которые сидели спереди, а виновник аварии погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельное ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве. Грузовик, который двигался на большой скорости, внезапно потерял управление и впечатался в бетонный отбойник.

От удара кабина оказалась полностью смята, а кузов завалился на бок. Водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:09
Сериал «Библиотекарь» вошел в ТОП-3 рейтинга онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»
13:08
В Мордовии приняли закон о запрете на склонение беременных к абортам
13:04
Образ — бомба: Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки
12:53
Мировой суд РФ впервые оштрафовал Applе за неудаление запрещенного контента
12:53
Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО
12:48
Раскрыты новые подробности состояния режиссера Глеба Панфилова

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Пожилой Джо Байден принял интересную позу на пляже — фото
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео