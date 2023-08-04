Нигер отозвал полномочия послов страны во Франции и США

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Также лидеры мятежа денонсировали военные соглашения с Парижем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Djibo Issifou; 5-tv.ru

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Нигер разорвал отношения с несколькими странами. Правительство, получившее власть в результате государственного переворота, отозвало полномочия послов во Франции, Нигерии, Того и США.

Также лидеры мятежа денонсировали военные соглашения с Парижем, и прервали вещание французских телеканалов и радиостанций. Действия новых властей поддерживают жители Нигера, заявляя об этом на массовых митингах.

Тем временем свергнутый президент Нигера призвал США и другие страны помочь восстановить конституционный порядок. Белый дом настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта.

С такой миссией в Нигер отправились представители стран ЭКОВАС. Мятежникам они должны были передать требования прозападных лидеров, и дать на их выполнение неделю.

Даже угрожали применением силы, но позже военное руководство сообщества стран западной Африки отказалось от вторжения. Однако официального заявления пока не было. Правда, организаторы переворота с делегацией даже не встретились.

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