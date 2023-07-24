Не менее десяти человек погибли при обрушении потолка в школе в Китае

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36 0

В ловушке, предварительно, остается еще один человек.

Не менее десяти человек погибли при обрушении потолка в школе в Китае

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Читайте нас в: Дзен Новости

Потолок обрушился в школе на северо-востоке Китая, погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает CCTV.

Инцидент произошел в городе Цицикар провинции Хэйлунцзян. Уточняется, что потолок обрушился в спортивном корпусе образовательного учреждения.

По предварительным данным, один человек все еще находится под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается.

Согласно имеющейся информации, на момент инцидента в здании находилось 19 человек. Четверо из них успели эвакуироваться самостоятельно. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех погибших, помогли выбраться из ловушки еще десяти людям, шесть из них скончались в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и девять пострадали при обрушении пешеходного моста в Луге в Ленинградской области.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Будьте очень осторожны с желаниями: китайский совет дня на понедельник, 2...

Последние новости

9:14
Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку беспилотниками на Крым
9:11
Задержан главный инженер ТЦ «Времена года», где при прорыве трубы погибли четыре человека
9:00
На иностранном гражданском судне, следовавшем в РФ, нашли следы взрывчатки
8:51
Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
8:41
Названа катастрофическая ошибка Байдена в отношении России
8:34
Сергей Аксенов: над Крымом сбили и подавили 11 беспилотников

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности
Джонни Депп потерял сознание перед концертом и попал в больницу в Будапеште
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео