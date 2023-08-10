«Быстро это выветривается»: почему дочь Успенской скрывает свою личную жизнь

О своих любовных отношениях Татьяна Плаксина распространяться не хочет, тем не менее, судя по искрам в глазах девушки, ухажеров у нее достаточно.

Дочь Успенской не считает правильным выкладывать свои личные отношения на всеобщее обозрение. О жизни напоказ восходящая звезда российского шоу-бизнеса Татьяна Плаксина порассуждала в беседе с 5-tv.ru на презентации своего нового клипа «Плечи», выпущенного под творческим псевдонимом Pacha Tati.

«Если у меня что-то будет, я не буду это постить, выкладывать», — призналась девушка.

Как объясняет Плаксина, она решила огородить свою личную жизнь от посторонних глаз и придерживаться позиции «счастье любит тишину», потому что видит горький опыт людей, которые постоянно транслируют отношения.

«Я уже слишком много наблюдаю, как все, что выкладывается, потом улетучивается. <…> Таких людей миллионы. Как только начинается эта совместная жизнь, которая выкладывается, как правило, очень быстро это и выветривается. Как если у тебя есть твой аромат, и ты его всем раздаешь, и у тебя в итоге не остается своего запаха», — отмечает дочь Успенской.

Несмотря на то, что Плаксина активно развивает свою музыкальную карьеру и ведет публичный образ жизни, она все равно не хочет делиться каждым шагом с общественностью.

«Я могу поиграть в шоу-бизнес, но я не хочу, чтобы это становилось моей жизнью», — заключила девушка.

Дочь Любови Успенской — завидная невеста. Оставив в прошлом все скандалы, девушка сейчас активно занимается развитием своей музыкальной карьеры. Кроме того, она привела в порядок свой внешний вид после ужасающей аварии в Коста-Рике в 2018 году, когда сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Чуть позже Татьяна Плаксина увеличила губы и недавно даже сделала пластическую операцию по увеличению груди.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Успенской страдает от «звездного родства».