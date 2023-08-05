На смену жаре: россиян предупредили о новых «погодных качелях»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 97 0

Вильфанд предупредил о дождях в Центральной России на следующей неделе

На смену жаре: россиян предупредили о новых «погодных качелях»

Фото: www.globallookpress.com / Piero Nigro

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Синоптик предсказал резкое похолодание. Но почему такое происходит?

В Центральной России следует ожидать резкого похолодания. Погода упадет до +18 градусов по Цельсию во второй половине следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию РИА Новости.

Синоптик отметил, что первая часть недели будет аномально жаркой. Температура будет достигать +34 градусов, а вот начиная со среды россияне почувствуют снижение температуры.

«Переходный день будет в среду — еще температура около +25 градусов, она заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая — +16…+18 градусов. Начиная с четверга — резкое значительное понижение температуры. В четверг — +20…+23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего +18…+23 градуса», – рассказал синоптик.

С пятницы температура будет на 1-2 градуса ниже установленной нормы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волны жары обрушились на Центральную Россию.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.81
1.03 103.84
1.31
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