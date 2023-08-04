Аномальное пекло: волны жары обрушились на Центральную Россию

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Аномальную жару зафиксировали в Центральной России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Погода

Уже третий день подряд в столице выше 30 градусов.

Риск возникновения пожаров велик по всей Центральной России — сейчас в регионах аномальная жара. Уже третий день подряд в столице выше 30 градусов.

В городе раздают бесплатную воду, люди прячутся в тень и сметают мороженое. Завтра пекло будет и в Петербурге, однако не исключены кратковременные, но сильные дожди.

Их, к слову сейчас очень не хватает в Башкирии — палящее солнце и засуха уничтожили там значительную часть посевов. Сразу в 30 районах республики ввели режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перепады температуры всегда плохо влияют на самочувствие и здоровье в целом. Научные факты подтверждают, что в жаркую погоду повышается смертность. 

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