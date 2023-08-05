«Это его распоряжение»: в Союзе композиторов раскрыли последнюю волю Александра Колкера

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 760 0

В Союзе композиторов раскрыли последнюю волю Александра Колкера

Фото, видео: ТАСС / Филиппов Алексей; © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Почему знаменитый музыкант так боялся публичности?

Знаменитый композитор Александр Колкер скончался 1 августа в возрасте 89 лет. После трагедии возникла масса проблем с похоронами: близкие пытаются выбрать лучшее место, но пока все время что-то идет не так. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов раскрыл единственную последнюю волю усопшего, которую никто не решится нарушить.

«По поводу даты и места я сказать не могу, но я могу сказать, что по воле покойного, гражданской панихиды [не будет]. Он не хотел. Он хотел, чтобы было абсолютно в спокойной такой и непубличной обстановке, чтобы прошли похороны. Это его распоряжение», — подчеркнул Танонов.

Ранее Тананов отмечал, что для всего музыкального мира Санкт-Петербурга смерть Колкера — невосполнимая потеря. Среди нынешних композиторов очень сложно найти тех, которые сравнятся мастерством со скончавшимся музыкантом.

Ранее 5-tv.ru раскрыл обстоятельства кончины Александра Колкера.

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