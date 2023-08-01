Умер известный российский композитор Александр Колкер

Известный российский и советский композитор Александр Колкер умер в больнице вечером 1 августа на 90-м году жизни. Об этом сообщает Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Заслуженный деятель искусств РСФСР был госпитализирован 5 июля 2023 года в клинику в состоянии сильного истощения. Он был практически полностью обездвижен. Экстренным службам даже пришлось выламывать двери его квартиры, чтобы доставить его в больницу. После его перевели из реанимации в отделение травматологии.

Союз композиторов выражает глубокие и искренние соболезнования близким и друзьям Александра Наумовича. Также сообщается, что о времени и месте прощания будет сообщено позже.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности самочувствия Колкера в конце июля.