Все произошло за секунды: в Канске выросло число пострадавших при взрыве газа

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 99 0

Число пострадавших при взрыве газа в Канске достигло 14 человек

Все произошло за секунды: в Канске выросло число пострадавших при взрыве газа

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС

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Людям оказывают всю необходимую помощь. Среди потерпевших есть дети.

В Канске выросло число пострадавших при взрыве газа — теперь оно составляет 14 человек. Об этом свидетельствую официальные данные минздрава региона.

«За помощью в больницу обратились 14 человек. По-прежнему госпитализированы семь человек», — уточнили представители ведомства в беседе с ТАСС.

Также из заявления стало известно, что среди потерпевших - трое подростков.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке Канска произошел 4 августа. Все случилось, когда в доме производились работы по замене газопровода. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры после взрыва газа в жилом доме Канска.

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